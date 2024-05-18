Раскрыто число пострадавших после ночных беспорядков в Бишкеке

29 человек обратились за медицинской помощью после беспорядков в Бишкеке

29 человек обратились за медицинской помощью после беспорядков в Бишкеке, которые произошли в ночь с 17 на 18 мая. Число пострадавших раскрыли в пресс-службе Минздрава Киргизии.

Отмечается, что из них 15 человек были доставлены в Городскую больницу скорой помощи и Национальную больницу, остальным оказали помощь на месте. В источнике также говорится, что министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев посетил отделение челюстно-лицевой хирургии Национальной больницы, где находится гражданин Пакистана, поступивший с диагнозом «перелом челюстной кости». Сейчас его готовят к операции.

Массовая драка произошла у одного из хостелов столицы Киргизии в ночь на 18 мая. Там собрались более тысячи человек, полиция задержала участников потасовки. Позже Министерство внутренних дел страны заявило о стабилизации ситуации в центре Бишкека.