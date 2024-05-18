Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:05, 18 мая 2024Бывший СССР

Раскрыто число пострадавших после ночных беспорядков в Бишкеке

29 человек обратились за медицинской помощью после беспорядков в Бишкеке

Кадр: Telegram-канал «Осташко! Важное»

29 человек обратились за медицинской помощью после беспорядков в Бишкеке, которые произошли в ночь с 17 на 18 мая. Число пострадавших раскрыли в пресс-службе Минздрава Киргизии.

Отмечается, что из них 15 человек были доставлены в Городскую больницу скорой помощи и Национальную больницу, остальным оказали помощь на месте. В источнике также говорится, что министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев посетил отделение челюстно-лицевой хирургии Национальной больницы, где находится гражданин Пакистана, поступивший с диагнозом «перелом челюстной кости». Сейчас его готовят к операции.

Массовая драка произошла у одного из хостелов столицы Киргизии в ночь на 18 мая. Там собрались более тысячи человек, полиция задержала участников потасовки. Позже Министерство внутренних дел страны заявило о стабилизации ситуации в центре Бишкека.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      В Италии обнаружили могилу воевавшего за «Правый сектор» наемника. Что о нем известно?

      Такер Карлсон назвал абсурдным заявление о Путине

      В Новороссийске восстановили нарушенное из-за пожара энергоснабжение

      В США назвали имя теневого кардинала Украины

      Худрука РАМТ Бородина экстренно госпитализировали в Москве

      В центре российского города прогремели взрывы

      В Харьковской области эвакуировали жителей приграничных районов

      В Совфеде прокомментировали запрос Киева к США на разрешение ударов по России

      Число пострадавших при ракетном обстреле ВСУ в Херсонской области возросло

      Получивший тяжелую травму вратарь ЦСКА обратился к болельщикам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше