Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:41, 18 мая 2024Бывший СССР

МВД Киргизии прокомментировало ситуацию в Бишкеке после стихийного митинга

МВД Киргизии: ситуация в Бишкеке после стихийного митинга стабильная

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Министерство внутренних дел (МВД) Киргизии заявило о стабилизации ситуации в центре Бишкека, комментируя обстановку после стихийного митинга. Об этом говорится в комментарии на сайте ведомства.

В МВД республики подчеркнули, что правоохранители полностью контролируют ситуацию. Милиция организовала патрулирование улиц, проводится разъяснительная работа.

Ранее сообщалось, что более тысячи человек собрались на стихийный митинг возле хостела на пересечении улиц Фрунзе и 7 апреля в Бишкеке, где произошла массовая драка. Задержаны около 10 человек, в том числе трое иностранцев.

9 мая в Армении начались митинги против делимитации границы с Азербайджаном. Тогда на площади Республики в центре Еревана собрались тысячи человек, одним из требований которых стала отставка действующего премьер-министра Никола Пашиняна.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это совсем опасно». Медведев высказался о возможных границах санитарной зоны и обратился к западным лидерам

      Danone завершила продажу своего бизнеса в России

      Зеленский назвал самое большое преимущество России в конфликте

      Младший сержант сорвал наступление ВСУ ликвидацией 40 военнослужащих

      В США призвали снять обвинения с Ассанжа

      Раскрыта новая деталь расправы сына российского адвоката над домработницей

      Россиянкам рассказали о возможности направить маткапитал на пенсию

      В США уличили Блинкена в замалчивании одного обещания Украине

      Украина просила США снять ограничения на использование западного оружия

      Главного антикоррупционера на Украине уличили в обмане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше