МВД Киргизии прокомментировало ситуацию в Бишкеке после стихийного митинга

МВД Киргизии: ситуация в Бишкеке после стихийного митинга стабильная

Министерство внутренних дел (МВД) Киргизии заявило о стабилизации ситуации в центре Бишкека, комментируя обстановку после стихийного митинга. Об этом говорится в комментарии на сайте ведомства.

В МВД республики подчеркнули, что правоохранители полностью контролируют ситуацию. Милиция организовала патрулирование улиц, проводится разъяснительная работа.

Ранее сообщалось, что более тысячи человек собрались на стихийный митинг возле хостела на пересечении улиц Фрунзе и 7 апреля в Бишкеке, где произошла массовая драка. Задержаны около 10 человек, в том числе трое иностранцев.

9 мая в Армении начались митинги против делимитации границы с Азербайджаном. Тогда на площади Республики в центре Еревана собрались тысячи человек, одним из требований которых стала отставка действующего премьер-министра Никола Пашиняна.