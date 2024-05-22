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23:05, 22 мая 2024Россия

В небе над Ставрополем заметили неопознанный летающий объект

«РВ»: в небе над Ставрополем замечен неопознанный летающий объект

Фото: Rad Pozniakov / Unsplash

Жители Ставрополя заметили в небе над городом неопознанный летающий объект и сняли его на видео. Соответствующие ролики опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На кадрах виден перемещающийся объект, за которым тянется горящий шлейф. Согласно одной из версий, на видео запечатлен метеор. Объект также может быть техногенного характера, поскольку метеориты летят быстрее, добавляет канал.

В марте неопознанное небесное тело заметили в Уфе. По словам астронома уфимского планетария Тамары Денисовой, им мог являться одиночный метеор.

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      Марина Совина
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