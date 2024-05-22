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21:04, 22 мая 2024Экономика

В России объяснили рост цен на мясо

Минсельхоз объяснил рост цен на мясо в России сезонным спросом

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Рост цен на некоторые виды мясной продукции в России связан с сезонным увеличением спроса. Комментарий пресс-службы Минсельхоза РФ приводит ТАСС.

В ведомстве объяснили, что такая динамика характерна для теплого сезона. При этом в министерстве подчеркнули, что в январе-апреле 2024 года производство скота и птицы в стране выросло на 4 процента, что является стабилизирующим фактором на рынке мяса.

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В Минсельхозе также отметили, что стоимость куриных яиц первой и второй категории продолжает снижаться — за прошедшую неделю они подешевели на 2,8 и 2,7 процента соответственно. Сахар стал стоить меньше на 0,3 процента, при этом цена на этот продукт в России одна из самых низких в мире, заявили в министерстве. Огурцы и томаты упали в цене на 9,6 и 10,9 процента соответственно.

Ведомство оценивает ситуацию на российском продовольственном рынке в текущем году как стабильную. По данным Минсельхоза на 22 мая, за последний год в стране цена на картофель упала на 5,8 процента, стоимость лука снизилась на 23,9 процента, а гречневая крупа подешевела на 15,2 процента.

Ранее Минэкономразвития РФ сообщили, что годовая инфляция в России с 14 по 20 мая ускорилась с 7,91 до 8,03 процента. При этом за неделю инфляция замедлилась до 0,11 процента. Темпы роста цен на продовольственные товары снизились до 0,06 процента, на непродовольственные — до 0,07 процента.

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