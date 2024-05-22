В России запустят новый инструмент для помощи в покупке жилья

Жилищные вклады в России запустят в 2025 году

Запуск жилищных вкладов в России планируется на 2025 год. О сроке старта нового инструмента для помощи в покупке жилья сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

По словам Аксакова, соответствующий законопроект получил уже положительный отзыв правительства и был одобрен Госдумой в первом чтении. Документ будет принят в текущем году.

Предполагается, что направить деньги с депозита можно будет только на погашение ссуды на недвижимость. Деньги на жилищных вкладах будут застрахованы на 10 миллионов рублей вместо 1,4 миллиона, которые предусмотрены для обычных депозитов.

Законопроект поддержали Банк России и участники рынка. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что банки заинтересованы в привлечении длинных денег, поэтому проценты по жилищным депозитам могут оказаться выше обычного примерно на 0,5-1,5 процента. В банке ДОМ.РФ допустили, что новый инструмент сделает ипотеку доступнее.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже гасить ипотеку досрочно. Объем досрочного погашения за первые три месяца 2024 года упал на десять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.