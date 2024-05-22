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19:25, 22 мая 2024Экономика

В России заявили о росте реального курса рубля

ЦБ РФ: реальный эффективный курс рубля вырос в январе-апреле 2024 года на 0,6 %

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Реальный эффективный курс российского рубля вырос за первые четыре месяца 2024 года на 0,6 процента, со ссылкой на заявленную ЦБ РФ предварительную оценку сообщает «Финмаркет».

Отмечается, что в отношении доллара он снизился на 2,5 процента, а к евро и юаню увеличился на 0,6 и 2,3 процента соответственно. При этом с января по апрель номинальный курс рубля к иностранным валютам вырос на 0,5 процента.

Реальный эффективный валютный курс рассчитывается как взвешенная сумма индексов реального валютного курса данного года по отношению к базовому. Его отличием от номинального является то, что стоимость валюты оценивается не по отношению к одной конкретной валюте, а к нескольким из них.

Ранее на этой неделе курс доллара впервые с 1 февраля упал ниже 90 рублей. Укрепление рубля по отношению к основным валютам продолжается последние две недели.

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      Дмитрий Воронин
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