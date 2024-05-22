В России заявили о росте реального курса рубля
Реальный эффективный курс российского рубля вырос за первые четыре месяца 2024 года на 0,6 процента, со ссылкой на заявленную ЦБ РФ предварительную оценку сообщает «Финмаркет».
Отмечается, что в отношении доллара он снизился на 2,5 процента, а к евро и юаню увеличился на 0,6 и 2,3 процента соответственно. При этом с января по апрель номинальный курс рубля к иностранным валютам вырос на 0,5 процента.
Реальный эффективный валютный курс рассчитывается как взвешенная сумма индексов реального валютного курса данного года по отношению к базовому. Его отличием от номинального является то, что стоимость валюты оценивается не по отношению к одной конкретной валюте, а к нескольким из них.
Ранее на этой неделе курс доллара впервые с 1 февраля упал ниже 90 рублей. Укрепление рубля по отношению к основным валютам продолжается последние две недели.