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19:17, 21 мая 2024Экономика

Курс доллара упал ниже 90 рублей

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 90 рублей впервые с 1 февраля

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В ходе торгов на Мосбирже во вторник, 21 мая, курс доллара впервые с 1 февраля упал ниже 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На минимуме он опускался до 89,95 рубля. Евро снижался до 97,8 рубля, что стало минимумом с 8 мая. Укрепление рубля по отношению к основным валютам продолжается последние две недели.

На ситуации сказывается локальный рост доходов нефтяных компаний из-за повышения цен на нефть, который доходит до биржи с временным лагом, а также существенное падение импорта.

Последнее обстоятельство связано с давлением США на банки основных торговых партнеров России, в том числе Китай, Турцию и постсоветские страны. Сложность в расчетах приводит к невозможности сохранить объем импорта, из-за чего падает спрос на валюту.

По оценка Минэкономразвития, представленном в конце апреля, в 2024 году средний курс доллара составит 94,7 рубля, а к декабрю рубль должен упасть до уровня 98,1 рубля за доллар. Однако в ведомстве считали, что российская валюта начнет слабеть уже в мае.

Курс доллара от TradingView
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      Платон Щукин
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