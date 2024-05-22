Советник главы Крыма Крючков: в Симферополе произошла массовая драка

В Симферополе произошла массовая драка, сообщил в Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

«В социальных сетях появилось видео массовой драки на одной из улиц Симферополя. Ситуация на контроле руководства Крыма и МВД. На месте происшествия работают наряды полиции. В ближайшее время все участники драки будут установлены и понесут наказание в соответствии с законом», — поведал Крючков.

В пресс-служба ГУ МВД по республике уточнили, что на момент прибытия полицейских участники конфликта покинули место драки.

21 мая сообщалось о массовой драке в Москве, участники конфликта на юге столицы использовали в том числе огнестрельное оружие. Причиной массовой драки стало замечание за действия, совершаемые в отношении женщины. Семеро мужчин в возрасте от 26 до 35 лет задержаны, остальных все еще ищут.