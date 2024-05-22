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11:22, 22 мая 2024Силовые структуры

Причиной массовой драки со стрельбой в Москве стала женщина

Массовая драка со стрельбой в Москве произошла из-за замечание женщине
Начало событий в новости Семерых участников массовой драки со стрельбой в Москве задержали бойцы спецназа

Фото: агентство городских новостей «Москва» " target="_blank">Агентство «Москва»

Причиной массовой драки со стрельбой на юге Москвы стало замечание за действия, совершаемые в отношении женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Расследование уголовного дела находится на контроле ведомства. В настоящее время назначены экспертизы по изъятым на месте происшествия предметам, которые были использованы участниками конфликта в качестве оружия. Семеро мужчин в возрасте от 26 до 35 лет задержаны, остальных все еще ищут.

Вечером 21 мая очевидцы вызвали правоохранительные органы из-за стрельбы на Медынской улице. Прибывшие силовики нашли на месте происшествия двух раненых мужчин.

Выяснилось, что потасовку устроили между собой две группы, один из участников драки использовал нож, а затем стал стрелять из травматического пистолета. Следователь МВД возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. На месте конфликта изъяты нож и пистолет.

В драке участвовали 15 мужчин, сейчас уголовный розыск устанавливает их личности.

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      Любовь Ширижик
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