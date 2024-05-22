Раскрыто число пострадавших в массовой драке со стрельбой в Москве

Прокуратура: 2 человека ранены в массовой драке со стрельбой в Москве

В массовой драке со стрельбой на юге Москвы пострадали два человека, одному из них причинен тяжкий вред. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Пострадавшие с ножевыми ранениями доставлены в больницу, у одного — повреждение грудной клетки. Причиной конфликта стало замечание за действия, совершаемые в отношении женщины. Задержаны семеро мужчин в возрасте от 26 до 35 лет, остальных все еще ищут.

Вечером 21 мая очевидцы вызвали правоохранительные органы из-за стрельбы на Медынской улице. В драке участвовали 15 мужчин. Выяснилось, что потасовку устроили между собой две группы, один из участников драки использовал нож, а затем стал стрелять из травматического пистолета. Следователь МВД возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.