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11:51, 22 мая 2024Силовые структуры

Раскрыто число пострадавших в массовой драке со стрельбой в Москве

Прокуратура: 2 человека ранены в массовой драке со стрельбой в Москве
СюжетСтрельба в Москве
Начало событий в новости Причиной массовой драки со стрельбой в Москве стала женщина

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В массовой драке со стрельбой на юге Москвы пострадали два человека, одному из них причинен тяжкий вред. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Пострадавшие с ножевыми ранениями доставлены в больницу, у одного — повреждение грудной клетки. Причиной конфликта стало замечание за действия, совершаемые в отношении женщины. Задержаны семеро мужчин в возрасте от 26 до 35 лет, остальных все еще ищут.

Вечером 21 мая очевидцы вызвали правоохранительные органы из-за стрельбы на Медынской улице. В драке участвовали 15 мужчин. Выяснилось, что потасовку устроили между собой две группы, один из участников драки использовал нож, а затем стал стрелять из травматического пистолета. Следователь МВД возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.

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      Любовь Ширижик
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