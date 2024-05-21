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20:57, 21 мая 2024Силовые структуры

Неизвестные устроили массовую драку со стрельбой в Москве и попали на видео

В Москве неизвестные устроили массовую драку со стрельбой, есть раненые
СюжетСтрельба в Москве

Неизвестные устроили массовую драку со стрельбой в Западном Бирюлево в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует оперативное видео.

На кадрах видно, как толпа молодых людей дерется на пешеходной части улицы. На фоне слышны звуки стрельбы.

По данным канала, все произошло на Медынской улице. Как утверждают очевидцы, после выстрелов одного из участников конфликта занесли в автомобиль BMW, а все остальные сбежали. По информации источника РЕН ТВ, в результате стрельбы четыре человека получили ранения. На месте работают экстренные службы, участников драки разыскивают.

Ранее в Кемерово суд арестовал четырех местных жителей, устроивших стрельбу во дворе многоэтажного дома.

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      Олеся Мицкевич
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