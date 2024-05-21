Четырех участников перестрелки во дворе многоэтажного дома арестовали

В Кемерово арестовали четырех мужчин после перестрелки во дворе дома

В Кемерово суд арестовал четырех местных жителей, устроивших стрельбу во дворе многоэтажного дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Два россиянина будут находиться в СИЗО по два месяца, а двое других — один месяц и тридцать суток. Они обвиняются по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в отдел полиции обратилась местная жительница. Она сообщила, что на парковке возле дома по улице Мичурина конфликтуют неизвестные, слышны звуки, похожие на выстрелы. На место были отправлены наряды полиции, а также следственно-оперативная группа. МВД выяснило, что около одной из многоэтажек между двумя компаниями мужчин произошел конфликт, который перерос в стрельбу. В ходе инцидента никто не пострадал.

Четверо участников перестрелки были задержаны на месте. Позже двоих задержали сотрудники ДПС, еще двое участников конфликта были пойманы сотрудниками уголовного розыска. По данным МВД, полицейские изъяли три единицы травматического оружия.