В Кемерово произошла перестрелка во дворе многоэтажки

МВД: задержаны восемь участников перестрелки во дворе дома в Кемерово

В Кемерово восемь мужчин устроили стрельбу во дворе многоэтажного дома, участники перестрелки были задержаны. Об этом сообщает Главное управление МВД по Кемеровской области — Кузбассу на своем сайте.

«В отдел полиции "Заводской" УМВД России по г. Кемерово обратилась местная жительница. Она сообщила, что на парковке возле дома по улице Мичурина конфликтуют неизвестные, слышны звуки, похожие на выстрелы», — утверждается в публикации.

На место были отправлены наряды полиции, а также следственно-оперативная группа. МВД выяснило, что около одной из многоэтажек между двумя компаниями мужчин произошел конфликт, который перерос в стрельбу. В ходе инцидента никто не пострадал.

Четверо участников перестрелки были задержаны на месте. Позже двоих задержали сотрудники ДПС, еще двое участников конфликта были пойманы сотрудниками уголовного розыска.

По данным МВД, полицейские изъяли три единицы травматического оружия.

Ранее в Якутии неизвестные устроили стрельбу в здании доставки еды и сбежали.