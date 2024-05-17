В российском регионе неизвестные устроили стрельбу в здании доставки еды

В Якутске неизвестные устроили стрельбу в здании доставки еды

В Якутии за 16 мая было зафиксировано восемь сообщений о преступлениях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Республики.

По данным ведомства, в Якутске поступили заявления о мошенничестве при аренде квартиры и краже с банковского счета. Кроме того, неизвестные там устроили стрельбу в здании доставки еды и сбежали. Сейчас подозреваемых установили.

В Намском районе директор образовательного учреждения стал фигурантом дела о хищении бюджетных денег. В Алданском районе поймали водителя, который повторно водил машину в пьяном состоянии, а в Кобяйском районе изъяли спиртосодержащую и табачную продукцию без акцизных марок.

Ранее стало известно, что в Якутии задержали 45-летнего охотника, выстрелившего в 27-летнего и 45-летнего мужчин.

