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07:40, 17 мая 2024Силовые структуры

В российском регионе неизвестные устроили стрельбу в здании доставки еды

В Якутске неизвестные устроили стрельбу в здании доставки еды

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

В Якутии за 16 мая было зафиксировано восемь сообщений о преступлениях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Республики.

По данным ведомства, в Якутске поступили заявления о мошенничестве при аренде квартиры и краже с банковского счета. Кроме того, неизвестные там устроили стрельбу в здании доставки еды и сбежали. Сейчас подозреваемых установили.

В Намском районе директор образовательного учреждения стал фигурантом дела о хищении бюджетных денег. В Алданском районе поймали водителя, который повторно водил машину в пьяном состоянии, а в Кобяйском районе изъяли спиртосодержащую и табачную продукцию без акцизных марок.

Ранее стало известно, что в Якутии задержали 45-летнего охотника, выстрелившего в 27-летнего и 45-летнего мужчин.

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      Екатерина Кашурникова
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