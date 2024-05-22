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11:15, 22 мая 2024Силовые структуры

Семерых участников массовой драки со стрельбой в Москве задержали бойцы спецназа

Полиция задержала 7 человек после массовой драки со стрельбой в Москве
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Полицейские при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали семерых участников массовой драки со стрельбой на юге Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Задержанным от 26 до 35 лет. Полицейские проводят с ними работу. Вечером 21 мая очевидцы вызвали правоохранительные органы из-за стрельбы на Медынской улице. Прибывшие силовики нашли на месте происшествия двух раненых мужчин, остальные участники конфликта успели скрыться.

По горячим следам оперативники нашли их. Выяснилось, что потасовку устроили между собой две группы мужчин. Один из участников драки использовал нож, а затем стал стрелять из травматического пистолета.

Следователь МВД возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. На месте конфликта изъяты нож и пистолет.

В драке участвовали 15 мужчин, сейчас уголовный розыск устанавливает их личности.

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      Любовь Ширижик
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