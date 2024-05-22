В США назвали условия вступления Украины в НАТО

Экс-разведчик Чиарамелла: Украина вступит в НАТО в случае долгого перемирия

Украина вступит в НАТО только в случае установления долгого перемирия. Об этом заявил экс-сотрудник национального совета по разведке США Эрик Чиарамелла в своей колонке для журнала Foreign Affairs.

«Альянс не готов предоставить приглашение и, возможно, не будет готов до длительного периода мира», — рассказал бывший разведчик.

При этом Чиарамелла не исключил новой эскалации конфликта на Украине даже в случае подписания перемирия. По его словам, странам Североатлантического альянса уже необходимо создать резерв вооружений и боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на случай кризисной ситуации.

Ранее сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к отправке американских солдат и прямому конфликту с Россией. Таким образом, он раскритиковал заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена о том, что Украина станет членом НАТО. По словам конгрессмена, подобная риторика является безответственной.