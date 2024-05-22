Браунбек: Украине нужно отказаться от части территорий, чтобы вступить в НАТО

Американский сенатор, посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек заявил, что Украине нужно будет отказаться от части территорий, чтобы стать членом НАТО. Возможное условие вступления страны в альянс он назвал в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), запись которого доступна в Telegram.

Браунбек убежден, что Украине нужно вступить в НАТО. Как отметил сенатор, чтобы страна стала членом объединения, Киеву следует выполнить одно условие.

«На данный момент должны быть переговоры. И, возможно, частью этих переговоров является вступление Украины в НАТО. Но есть часть территорий нынешней Украины, где в основном проживают русскоязычные люди. И эта территория не будет оставаться в составе Украины», — высказался политик из США.

Ранее бывший сотрудник национального совета по разведке США Эрик Чиарамелла заявил, что Киев получит членство в НАТО только в случае долгого перемирия. Он также счел возможной новую эскалацию военного конфликта на Украине.