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09:33, 22 мая 2024Мир

В США рассказали о срыве соглашения о прекращении огня в Газе из-за Египта

CNN: Египет без ведома США изменил условия соглашения о прекращении огня в Газе

Фото: Osama Abu Rabee / Reuters

Египет изменил условия соглашения о прекращении огня в секторе Газа, что привело к срыву сделки по обмену пленными с палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным источников телеканала, соглашение, о котором палестинское движение объявило 6 мая, отличалось от представленного им на окончательное рассмотрение, что стало причиной гнева и упреков со страны официальных лиц из США, Катара и Израиля.

Отмечается, что из-за срыва соглашения директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс чуть не взорвался и был рассержен и смущен.

Ранее прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан заявил, что запросил выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта.

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      Семен Александров
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