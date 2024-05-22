В США рассказали о срыве соглашения о прекращении огня в Газе из-за Египта

CNN: Египет без ведома США изменил условия соглашения о прекращении огня в Газе

Египет изменил условия соглашения о прекращении огня в секторе Газа, что привело к срыву сделки по обмену пленными с палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным источников телеканала, соглашение, о котором палестинское движение объявило 6 мая, отличалось от представленного им на окончательное рассмотрение, что стало причиной гнева и упреков со страны официальных лиц из США, Катара и Израиля.

Отмечается, что из-за срыва соглашения директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс чуть не взорвался и был рассержен и смущен.

Ранее прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан заявил, что запросил выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта.