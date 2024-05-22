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10:51, 22 мая 2024Интернет и СМИ

В Турции заявили о «темных сторонах» крушения вертолета с президентом Ирана

Hürriyet: у аварии с крушением вертолета с Раиси есть темные стороны

Фото: Azin Haghighi / Moj News Agency / WANA / Reuters

В аварии с крушением вертолета, в котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси, есть темные стороны. Об этом заявил журналист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.

По мнению автора материала, данная авиакатастрофа выгодна Израилю. Вместе с тем Сельви заявил, что не думает, что в произошедшем стоит обвинять только Израиль. «В крушении вертолета есть темные стороны. Их необходимо прояснить», — подчеркнул он.

В частности, журналист обратил внимание на то, что всего в воздушной колонне было три вертолета, два из них приземлились благополучно. Сельви задался вопросом о том, почему крушение потерпел вертолет с президентом. «Сообщается, что два других вертолета изменили маршрут, когда достигли района, в котором был густой туман. Так почему же пилот вертолета, на борту которого находился президент, не изменил маршрут?» — добавил он.

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Раиси летел на вертолете, принадлежавшем иранскому Красному Полумесяцу, а не на президентском вертолете, также заявил журналист. «Если бы на вертолете, на котором находился Раиси, было устройство ELT, он бы посылал сигнал в течение 30 дней с момента крушения. И президента было бы легче найти. Интересно, неужели президента не хотели найти до того, как его смерть была окончательно подтверждена?» — добавил Сельви.

Кроме того, было установлено, что в кабине, где находились пилоты разбившегося вертолета, возник пожар. При этом основная часть фюзеляжа с президентом была отделена от кабины, отметил автор материала. «Может ли возгорание в кабине пилотов быть признаком убийства? Могло ли в кабине находиться взрывчатое или легковоспламеняющееся вещество?» — указал Сельви.

Ранее журналисты Hürriyet предположили, что крушение вертолета Раиси может быть связано с внутренней борьбой за власть в стране. Отмечалось, что сейчас в Иране идет борьба за власть в религиозном руководстве.

19 мая вертолет, перевозивший президента Ирана, потерпел крушение. Помимо Раиси, на борту находились глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. В результате аварии не выжил ни один из пассажиров воздушного судна.

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      Маргарита Щигарева
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