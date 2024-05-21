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10:04, 21 мая 2024Интернет и СМИ

В Турции связали крушение вертолета Раиси с внутренней борьбой за власть в Иране

Hürriyet: крушение вертолета Раиси связано с борьбой за власть в Иране

Фото: Stringer / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Крушение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси может быть связано с внутренней борьбой за власть в стране. Об этом заявили журналисты газеты Hürriyet, базирующейся в Турции.

В материале отмечается, что в связи с преклонным возрастом действующего верховного лидера Али Хаменеи, обладающего высшей властью в стране, в Иране идет борьба за власть в религиозном руководстве.

«Раиси входил в состав делегации, которая будет избирать религиозного лидера, и был одним из самых сильных кандидатов на пост религиозного лидера. Однако группа, собравшаяся вокруг религиозного лидера, желает видеть на этом посту сына Али Хаменеи — Моджтабу Хаменеи», — говорится в публикации.

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Журналисты указали, что в случае с крушением вертолета в центре внимания оказался Раиси, однако министр иностранных дел Хосейн Абдоллахиан, также находившийся на борту, тоже считался весомой фигурой в политике Ирана. «Абдоллахиан был одним из кандидатов в президенты после Раиси. В случае если на него было совершено покушение, это может означать удар сразу по двум зайцам одним выстрелом», — считают авторы материала.

Издание обратило внимание на тот факт, что Раиси предоставили вертолет с недостаточным оборудованием, в то время как два других вертолета смогли вылететь. По мнению обозревателей, президент должен летать на наиболее оснащенных вертолетах. «Несмотря на то что погодные условия были неблагоприятны для полетов, почему туда был доставлен Раиси?» — задается вопросом близкий к правительственным кругам журналист газеты Абдулькадир Сельви.

19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение. Помимо президента и главы МИД Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана, на борту также находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. В результате аварии не выжил ни один из пассажиров воздушного судна.

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      Олег Давыдов
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