Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:45, 22 мая 2024Ценности

Внешность 39-летней актрисы в бикини описали в сети фразой «тело старухи»

Фото: @ashleesimpsonross

Внешность американской актрисы, поп-певицы и танцовщицы Эшли Симпсон в бикини на новых фото папарацци описали в сети фразой «тело старухи». Соответствующий материал и комментарии появились на Daily Mail.

39-летнюю звезду запечатлели во время отдыха в курортном городе Кабо-Сан-Лукас, Мексика, куда она отправилась вместе с друзьями и мужем. На полученных кадрах исполнительница предстала в леопардовом бикини, включавшем в себя топ на бретелях с завязками между чашками и трусы с завышенной талией. При этом фотографам удалось снять фигуру артистки с разных ракурсов, в результате чего оказались видны складки на ее теле.

Читатели издания высказались о кадрах под публикацией. «Она невероятно худая, но у нее абсолютно нулевой мышечный тонус. И выглядит на десять лет старше, чем есть», «Такой уровень мышечной атрофии "нормален" для 80-летней женщины», «На этих фотографиях она выглядит намного старше 39 лет, ракурсы неудачные», «Тело старухи», «По крайней мере, похвалите ее за естественность», «Она выглядит совершенно нормально. Мне надоело видеть "идеальных" женщин», — разделились во мнениях юзеры.

Ранее внешность британской супермодели Кейт Мосс на новых фото папарацци описали в соцсетях фразой «снова принимает наркотики».

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Фридман потребовал от Люксембурга компенсации за санкции. Бизнесмен хочет полтора триллиона рублей

      Швеция усилила оборону острова Готланд из-за России

      В Киргизии задержали семь человек после погрома иностранцев

      Москвичка нашла раненым пришедшего из военкомата 21-летнего сына

      Раскрыто число пострадавших в массовой драке со стрельбой в Москве

      Володин прибыл в Тегеран на похороны Раиси

      Российского художника Шминке объявили в розыск по уголовной статье

      Российская разведка сообщила о попытках США включиться в дело Фицо

      В России призвали власти не перебарщивать с поддержкой бизнеса

      Внешность 39-летней актрисы в бикини описали в сети фразой «тело старухи»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше