Врачи назвали снижающую риск рака привычку

Врач Гинзбург заявил, что регулярное употребление зелени снижает риск рака

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что регулярное употребление зелени снижает риск развития рака. Выпуск передачи, в котором медик назвал защищающую от онкологических заболеваний привычку, доступен на платформе «Смотрим».

«Я бы это как правило ввел — добавлять зелень к каждому приему пищи, если вы к нему привыкнете, если оно будет у вас работать, вы получите постоянно действующий оздоровительный омолаживающий фактор», — сказал диетолог.

Гинзбург объяснил, что привычка при каждом приеме пищи есть капусту, брокколи, петрушку или другую зелень снижает вероятность развития рака толстой и прямой кишки. Кроме того, эта группа продуктов защищает женщин от постменопаузального рака молочных желез и мужчин от рака предстательной железы.

Ранее врачи Елена Малышева и Андрей Продеус раскрыли пользу тофу. По их словам, употребление сыра уменьшит риск рака груди, считающегося самым распространенным онкологическим заболеванием.