Россиянам назвали снижающий риск самого распространенного рака продукт

Врачи Малышева и Продеус назвали тофу снижающим риск рака груди продуктом

Терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус назвали сыр тофу продуктом, снижающим риск самого распространенного онкологического заболевания — рака груди. Об этом они рассказали в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале, выпуск которой доступен на платформе Rutube.

«Если увеличить потребление тофу всего на 10 граммов в сутки, то это будет давать 10-процентное снижение рака груди», — заявила Малышева. При этом врачи подчеркнули, что рак груди является самым часто встречающимся видом онкологического заболевания.

Кроме того, специалисты рассказали, что употребление тофу снижает риск смертности и от других болезней. «Если вы сто граммов тофу кушаете в день, то вы снижаете риски летального исхода от любых заболеваний, включая сердечно-сосудистые, неврологические, — это большое количество спасенных жизней и здоровых людей», — заключил Продеус.

Ранее Малышева и Продеус развеяли миф о свежевыжатых соках. В эфире программы «Жить здорово» на Первом канале врачи рассказали, что свежевыжатый сок не полезнее, чем пакетированный. В частности, как отметили специалисты, в них содержится одинаковое количество витаминов.