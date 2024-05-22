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19:03, 22 мая 2024Силовые структуры

Задержанному ФСБ нелегальному оружейнику дали срок

В Челябинске суд дал четыре года подпольному оружейнику за переделку пистолетов

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Челябинской области нелегальному оружейнику из города Копейска дали срок за незаконное изготовление и переделку оружия. Об этом в среду, 22 мая, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Как установил суд, мужчина переделывал в боевые аналоги боеприпасы различного калибра и оружие. Его деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ, которые при обыске изъяли патроны и пистолеты Токарева и Макарова. Также были найдены инструменты для изготовления и переделки огнестрельного оружия. Приговор — четыре года колонии общего режима со штрафом в 250 тысяч рублей.

14 февраля сообщалось, что Советский районный суд Владикавказа вынес приговор двум местным жителям — 59-летнему Тимуру Азиеву и 54-летнему Марату Муртазову, которые обустроили подпольный цех по переделке оружия для стрельбы боевыми патронами.

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      Владимир Седов
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