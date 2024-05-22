Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:27, 22 мая 2024Мир

Захарова задала США вопрос о переговорах по Косово

Захарова напомнила США о незавершенных переговорах по Косову

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила США о незавершенных переговорах о признании независимости самопровозглашенной республики Косово. Эту тему она подняла в своем Telegram-канале.

«А что там с Косово у американского президента? Не напомнит ли, когда завершились "двусторонние прямые переговоры между сторонами"?» — поинтересовалась дипломат.

Она подчеркнула, что переговоры между Сербией и Приштиной о признании независимости Косово так и не состоялись. Кроме того, добавила Захарова, в регионе также не был проведен легитимный референдум.

Таким образом она отреагировала на заявление официального представителя Cовета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон, сообщившей, что президент страны Джо Байден «решительно поддерживает двухгосударственное решение». Американский лидер утверждает, что палестинское государство должно быть создано путем прямых переговоров между сторонами, не путем одностороннего признания.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россияна Марковская покинула Минобороны. Она стала личным пресс-секретарем Шойгу в 26 лет

      Полковник указал на нестыковку в деле генерала Попова

      Умерла актриса из фильмов «Вий» и «Зигзаг удачи»

      Эрдоган в резких выражениях призвал остановить Израиль в Газе

      Блинкен высказался о решениях Киева наносить удары в глубине России

      Бритни Спирс примерила прозрачное платье на видео

      На Украине рассказали о перспективах группировки ВСУ в Часовом Яре

      Захарова задала США вопрос о переговорах по Косово

      Действия патруля на российском курорте возмутили россиян и попали на видео

      Выживший в авиакатастрофе рассказал о своей судьбе. Он был бездомным, но выдержал испытания и пришел к успеху

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше