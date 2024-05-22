Захарова задала США вопрос о переговорах по Косово

Захарова напомнила США о незавершенных переговорах по Косову

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила США о незавершенных переговорах о признании независимости самопровозглашенной республики Косово. Эту тему она подняла в своем Telegram-канале.

«А что там с Косово у американского президента? Не напомнит ли, когда завершились "двусторонние прямые переговоры между сторонами"?» — поинтересовалась дипломат.

Она подчеркнула, что переговоры между Сербией и Приштиной о признании независимости Косово так и не состоялись. Кроме того, добавила Захарова, в регионе также не был проведен легитимный референдум.

Таким образом она отреагировала на заявление официального представителя Cовета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон, сообщившей, что президент страны Джо Байден «решительно поддерживает двухгосударственное решение». Американский лидер утверждает, что палестинское государство должно быть создано путем прямых переговоров между сторонами, не путем одностороннего признания.