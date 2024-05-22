Завещанное науке тело мужчины взорвали на полигоне

В США тело мужчины взорвали на полигоне вместо использования в научных целях

Вдова из США отдала ученым тело мужа и узнала, что его взорвали на военном полигоне. Об этом пишет UniLad.

Стив Хансен всегда хотел после смерти стать донором органов. Однако в 2012 году, когда мужчина попал в хоспис из-за цирроза печени, медики признали его внутренние органы непригодными для трансплантации. Тогда жена Хансена Джилл согласилась отдать его тело для использования в научных целях. Она подумала, что таким образом ученые смогут больше узнать о разрушительном влиянии алкоголя на организм.

Центр биологических исследований Аризоны, куда перевезли завещанное науке тело Хансена, продал его Министерству обороны США. «Мне сказали, что моего мужа использовали в качестве манекена для краш-тестов при моделировании взрыва», — рассказала его жена.

Основатель центра Стивен Гор провел сделку по продаже без согласия Джилл Хансен. Тело использовали для множества военных и баллистических испытаний, которые привели к «тотальным увечьям и осквернению тела донора».

Когда ФБР провело обыск на складе Гора, некоторым следователям потребовалась психологическая помощь из-за того, что они там увидели. Гор был приговорен к году тюремного заключения и четырем годам условного срока.

Ранее сообщалось, что женщине отдали урну с прахом незнакомца вместо праха ее матери. Урна простояла в доме женщины полгода, прежде чем выяснилась правда.