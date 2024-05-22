«Зеленоградский Чикатило» выйдет на свободу спустя 22 года заключения

«Зеленоградский Чикатило» Гриценко выйдет на свободу спустя 22 года заключения

«Зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко может выйти на свободу 14 июня. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Гриценко провел в исправительной колонии 10 в Мордовии 22 года, при этом 13 из них в одиночном карцере со строгим условием содержания. По данным канала, в местах лишения свободы мужчина бросался на других заключенных и даже хотел устроить бунт. Последние девять месяцев маньяк находится под наблюдением специальной психиатрической комиссии, которая может запретить его выход на волю.

Преступник родился 6 ноября 1962 года в Зеленограде. С самого детства он был не уверен в себе и ненавидел женщин. После армии мужчина устроился работать полицейским, однако был уволен за пьянку. В 1993 году он совершил первое преступление — расправился с проституткой при помощи сковородки. Тогда его отправили в колонию в Оренбурге на девять лет, но Гриценко вышел по УДО в конце 2000 года.

4 апреля 2001 года Гриценко стал нападать на женщин. В результате он расправился с пятью жительницами Москвы и Подмосковья, а также ранил 10 россиянок. 19 ноября 2001 года его задержал водитель автобуса, который услышал крики одной из жертв.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае завершено расследование в отношении 53-летнего жителя села Шадрино Виталия Манишина о расправах и изнасиловании 11 россиянок.