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10:15, 22 мая 2024Силовые структуры

«Зеленоградский Чикатило» выйдет на свободу спустя 22 года заключения

«Зеленоградский Чикатило» Гриценко выйдет на свободу спустя 22 года заключения

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«Зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко может выйти на свободу 14 июня. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Гриценко провел в исправительной колонии 10 в Мордовии 22 года, при этом 13 из них в одиночном карцере со строгим условием содержания. По данным канала, в местах лишения свободы мужчина бросался на других заключенных и даже хотел устроить бунт. Последние девять месяцев маньяк находится под наблюдением специальной психиатрической комиссии, которая может запретить его выход на волю.

Преступник родился 6 ноября 1962 года в Зеленограде. С самого детства он был не уверен в себе и ненавидел женщин. После армии мужчина устроился работать полицейским, однако был уволен за пьянку. В 1993 году он совершил первое преступление — расправился с проституткой при помощи сковородки. Тогда его отправили в колонию в Оренбурге на девять лет, но Гриценко вышел по УДО в конце 2000 года.

4 апреля 2001 года Гриценко стал нападать на женщин. В результате он расправился с пятью жительницами Москвы и Подмосковья, а также ранил 10 россиянок. 19 ноября 2001 года его задержал водитель автобуса, который услышал крики одной из жертв.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае завершено расследование в отношении 53-летнего жителя села Шадрино Виталия Манишина о расправах и изнасиловании 11 россиянок.

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      Варвара Митина
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