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10:15, 22 мая 2024Россия

Женщина пострадала во время работы системы ПВО в российском регионе

Гладков: в Шебекинском городском округе сработала ПВО, пострадала женщина

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сработали в Шебекинском городском округе Белгородской области. На подлете к городу сбита воздушная цель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, предварительно, пострадала одна женщина. У нее выявили слепые осколочные ранения верхней и нижней конечностей. Сейчас скорая помощь везет ее в больницу №2 Белгорода. Раненой оказывается вся необходимая медпомощь.

Помимо этого, после отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шебекино выявлены повреждения в четырех частных жилых домовладениях. «Пробиты кровли, посечены фасады и хозпостройки. Оперативные службы работают на месте, подворовой обход территории продолжается», — рассказал Гладков.

Ранее губернатор сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал пустой электропоезд на участке железной дороги Белгород — Наумовка. В результате повреждена контактная сеть, а также железнодорожное полотно. Мирные жители не пострадали.

ЖЗЛ
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