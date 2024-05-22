Женщина спряталась от миграционной службы под кроватью

В Малайзии женщина из Индонезии спряталась от миграционной службы под кроватью

В Малайзии нелегальная мигрантка спряталась под кроватью от офицеров миграционной службы. Об этом сообщает The Sun.

Миграционная служба города Перак провела операцию в жилом комплексе Panorama Lapangan Perdana Flats в ночь на понедельник. Директор службы Меор Хезболла Меор Абд Малик сообщил, что в ходе операции с участием 184 правоохранителей удалось найти и проверить 68 иностранцев: «В ходе проверки мы установили, что 23 из них — 14 мужчин, пять женщин, один мальчик и две девочки (все из Индонезии) и мужчина из Мьянмы — все в возрасте от двух до 50 лет — совершили различные иммиграционные правонарушения».

Одна из женщин, у которой истекло разрешение на пребывание в стране, попыталась спрятаться от правоохранителей под кроватью, однако эта уловка оказалась тщетной. Был также задержан мужчина, который занимался размещением нелегальных мигрантов в стране.

Меор Хезболла Меор Абд Малик призвал владельцев домов проверять документы или разрешения иностранных граждан, прежде чем сдавать им помещения в аренду. Он добавил, что все 23 задержанных иностранца были доставлены в пункт содержания иммигрантов в Ипохе для дальнейшего расследования.

Ранее сообщалось, что житель Малайзии захотел продать дом и обнаружил, что в нем незаконно проживают неизвестные ему люди. Оказалось, что дом захватили нелегальные мигранты.