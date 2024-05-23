Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:11, 23 мая 2024Ценности

50-летняя Хайди Клум посетила благотворительный вечер в оголяющем грудь платье

Модель Хайди Клум посетила благотворительный вечер в оголяющем грудь платье

Фото: Christian Ender / IMAGO / Globallookpress.com

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум пришла на благотворительный вечер Knights Of Charity в оголяющем грудь наряде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

50-летняя манекенщица посетила прошедшее в рамках Каннского фестиваля мероприятие в белом макси-платье со шлейфом ливанского бренда Georges Hobeika. Верхняя часть наряда была выполнена в форме укороченного жакета, который обнажал большую часть бюста знаменитости, область талии и спину.

Фото: Julien Reynaud / APS-Medias / Abaca Press / Alamy Live News / Legion-Media

На модели были босоножки на каблуках в тон одежде, она сделала макияж с акцентом на глаза и надела серебристые кольца и серьги.

Ранее в мае российскую модель Наташу Поли раскритиковали в сети за чересчур откровенный наряд на Каннском кинофестивале.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      Арестован еще один сотрудник Минобороны России. Он получил в качестве взятки дом и машину

      Китай предупредил США о последствиях визитов конгрессменов на Тайвань

      Секс-коуч назвала веские поводы разорвать отношения

      Фонтан забил с балкона в российском городе

      Российского чиновника задержали за взятку после обысков в мэрии

      Сломавшего крыло пеликана спасли российские врачи из областной больницы

      Горящий полигон под Львовом показали на видео

      В России после работы ПВО осколок снаряда пробил автомобиль и попал на видео

      На российских школьников завели дело за надругательство над 13-летней девочкой

      Появилась возможность скачать крупное обновление Windows 11 заранее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше