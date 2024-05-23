50-летняя Хайди Клум посетила благотворительный вечер в оголяющем грудь платье
Модель Хайди Клум посетила благотворительный вечер в оголяющем грудь платье
Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум пришла на благотворительный вечер Knights Of Charity в оголяющем грудь наряде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.
50-летняя манекенщица посетила прошедшее в рамках Каннского фестиваля мероприятие в белом макси-платье со шлейфом ливанского бренда Georges Hobeika. Верхняя часть наряда была выполнена в форме укороченного жакета, который обнажал большую часть бюста знаменитости, область талии и спину.
На модели были босоножки на каблуках в тон одежде, она сделала макияж с акцентом на глаза и надела серебристые кольца и серьги.
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