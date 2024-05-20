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10:41, 20 мая 2024Ценности

Российскую модель раскритиковали в сети за чересчур откровенный наряд в Каннах

Фото: Kristy Sparow / Getty Images

Российскую модель Наташу Поли раскритиковали в сети за чересчур откровенный образ на Каннском кинофестивале. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица предстала на красной дорожке в черном наряде, который состоял из боди с вырезами и прозрачного платья французского бренда Mugler. При этом одежда частично обнажала область бикини и ягодицы знаменитости.

Пользователи сети высказались о фото в комментариях. «Тебя не должны были пускать. Канны — это элегантность», «Просто ужасно», «Вульгарно», «Пошлость», «Красавица, но одно место прикрыть бы не помешало», «Почему люди носят все меньше одежды? Мы даже можем увидеть их интимные зоны», — возмутились юзеры.

В феврале основательница концептуального мультибрендового магазина «КМ20» Ольга Карпуть в откровенном наряде пришла на показ итальянской марки Diesel в Милане.

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      Карина Черных
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