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17:48, 23 мая 2024Наука и техника

Доказано замедление старения мозга из-за полезного питания

npj Aging: полезные питательные вещества могут замедлить старение мозга

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Ученые Центра мозга, биологии и поведения Университета Небраски-Линкольна и Университетом Иллинойса в Урбана-Шампейн нашли доказательства, что полезные питательные вещества могут замедлить старение мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале npj Aging.

Специалисты проанализировали данные 100 здоровых человек в возрасте 65-75 лет, которые заполнили анкету, предоставив информацию о своей физической активности, размерах тела и демографических показателях. Затем у добровольцев, которые также прошли когнитивные тесты и МРТ, собирали образцы плазмы крови после периода голодания для измерения биомаркеров питательных веществ.

Было выявлено два типа старения мозга: ускоренное и более медленное, чем ожидалось. Те, у кого старение мозга было медленнее, имели особый профиль питательных веществ: комбинации жирных кислот (вакценовая, гондоевая, альфа-линоленовая, элкозапентаеновая, эйкозадиеновая и лигноцериновая кислоты); антиоксиданты и каротиноиды, включая цис-лютеин, транслютеин и зеаксантин; две формы витамина Е и холин. Отмечается, что этот профиль коррелирует со средиземноморской диетой, которые предыдущие исследования связывали со здоровым старением мозга.

По словам авторов, следующим шагом является проведение рандомизированных контролируемых исследований с целью выделить определенные питательные вещества, которые благоприятно влияют на когнитивные функции и здоровье мозга.

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      Александр Еникеев
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