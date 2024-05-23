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15:52, 23 мая 2024Культура

Актер Прилучный подал в суд на экс-супругу Муцениеце из-за детей

Павел Прилучный подал в суд на экс-супругу Агату Муцениеце из-за прав их детей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер Павел Прилучный подал в суд иск против экс-супруги, артистки Агаты Муцениеце, который связан с осуществлением прав двух общих несовершеннолетних детей пары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию судов общей юрисдикции Москвы.

«Зарегистрирован иск Прилучного П.В. к Прилучной А. Категория дела: споры, связанные с осуществлением несовершеннолетними своих прав», — говорится в сообщении.

В Головинском суде Москвы отказались комментировать разбирательство, так как дело затрагивает права детей. Известно, что беседа по заявленному артистом иску назначена на 3 июня.

Муцениеце была замужем за Прилучным с 2011 по 2020 год. В 2013-м у пары родился сын Тимофей, в 2016-м— дочь Мия. В 2020 году актриса обвинила супруга в домашнем насилии и подала на развод.

В конце апреля стало известно, что Муцениеце через суд добилась выплаты алиментов от Прилучного на двоих их детей. Инстанция частично удовлетворила иск актрисы.

ЖЗЛ
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