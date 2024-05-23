Al Jazeera сообщила об ударе со стороны израильских военных

Al Jazeera: военные Израиля обстреляли съемочную группу около отеля в Дженине

Израильские военные открыли огонь боевыми патронами по его съемочной группе телеканала Al Jazeera в Дженине на Западном берегу. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что атака произошла, когда один из корреспондентов телеканала готовился к выходу в эфир. В результате обстрела пострадал один сотрудник отеля. Телеканал отметил, что израильские солдаты окружили отель. Они снесли бульдозерами главный вход в здание и комнату охраны, после чего отступили.

В начале мая Израиль обстрелял жилой комплекс на востоке сектора Газа. Жертвой стала семья из семи человек. Израильские военные также нанесли удар по мотоциклу у ворот Салах ад-Дин, два человека погибли, еще несколько были ранены.