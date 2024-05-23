Генерал-лейтенант США Дептула: неграмотное применение оружия — проблема ВСУ

Неправильное применение поставленного американцами оружия является одной из основных проблем Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил генерал-лейтенант ВВС США Дэвид Дептула. Его слова приводятся на официальном сайте института Митчелла, деканом которого он является.

«Без более разумного использования оружия, предоставленного США, оно лишь продлит этот конфликт, а не положит ему конец», — сказал офицер на встрече с высшим украинским командованием в Киеве.

По словам отставного военного, грамотное применение вооружений — «это вопрос номер один, который нужно решить, если США хотят помочь Украине освободить оккупированную Россией территорию».

Ранее бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что конфликт на Украине закончен, поскольку в ВСУ больше некому воевать.