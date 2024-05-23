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08:21, 23 мая 2024Мир

Байден предоставит Кении статус главного партнера НАТО

Politico: Байдет предоставит Кении статус главного партнера, не входящего в НАТО

Фото: Andreea Campeanu / Reuters

Президент США Джо Байден предоставит Кении статус главного партнера, не входящего в НАТО, во время государственного визита лидера африканской страны Уильяма Самои арап Руто. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

Как отмечает издание, этот по большей части символический шаг произойдет прямо перед тем, как Кения отправит 1000 полицейских для подавления бандитского насилия на Гаити.

Кения станет первой страной к югу от Сахары, которой присвоят это звание. Оно позволит ей получать более современное вооружение из США и участвовать в более тесном сотрудничестве в области безопасности.

«Если какая-либо страна в Африке, которая еще не имеет этого статуса, и имеет prima facie [на первый взгляд] основания для того, чтобы быть назначенной крупным союзником, не входящим в НАТО, то это Кения», — сказал бывший высокопоставленный африканский чиновник в администрации бывшего президента США Дональда Трампа Джей Питер Фам.

Уточняется, что растущие связи между Вашингтоном и Найроби происходят на фоне беспокойства администрации Байдена по поводу усиления влияния Китая на африканском континенте, а также связей России с Кенией.

Ранее Байден выступил против признания Палестины другими странами в одностороннем порядке. Американский лидер видит решение палестинского вопроса только в двустороннем порядке.

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      Виктория Кондратьева
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