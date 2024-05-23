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19:09, 23 мая 2024Ценности

Белла Хадид поддержала Палестину с помощью наряда

Супермодель Белла Хадид поддержала Палестину с помощью наряда из куфии

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид поддержала Палестину с помощью наряда. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Знаменитость сфотографировали в Каннах, куда она прибыла на кинофестиваль, в красно-белом платье, выполненном из куфии. Известно, что данная вещь приобрела популярность среди пропалестинских активистов, сейчас многие считают ее символом солидарности с палестинцами в их борьбе против Израиля.

Манекенщица известна своей пропалестинской позицией: она регулярно публикует посты об израильской колонизации, этнических чистках, военной оккупации и апартеиде в отношении палестинского народа, которые продолжаются на протяжении многих лет.

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      Карина Черных
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