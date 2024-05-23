Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:22, 23 мая 2024Экономика

Бесплатную землю захотели выдавать части россиян

Участникам СВО планируют выдавать бесплатную землю в Красноярском крае

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Красноярском крае захотели выдавать бесплатную землю участникам спецоперации (СВО). Соответствующие изменения планируют внести в закон о земельных отношениях, сообщают «Вести Красноярск».

Уточняется, что речь идет о военных, которые получили звания и награды. Ранее похожая льгота предоставлялась многодетным семьям и молодым специалистам. Земельные участки могут быть использованы для разведения сада, строительства дома или ведения сельского хозяйства.

«Это было распоряжение президента, соответственно, мы такую норму закрепляем в законодательстве. Земельные участки предполагается предоставлять для любого вида использования, в том числе для индивидуального жилищного строительства. Земельные участки и для участников СВО, и для членов их семей», — пояснил депутат Законодательного собрания Красноярского края Виталий Дроздов.

Ранее в Госдуме заявили, что бесплатную землю от государства могут получить россияне, пережившие стихийные бедствия. При этом такая категория граждан не имеет права повторно получить участок по иному основанию.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан замначальника Генштаба ВС России

      Задержанный замглавы Генштаба стал владельцем квартиры за карьеру в Минобороны

      Звезда «Служебного романа» вышла на связь после ухудшения состояния

      Переехавший в Россию продюсер Quest Pistols отреагировал на обвинения СБУ

      Солнечные вспышки помогли обнаружить доисторическое поселение

      Раскрыто возможное наказание задержанному замначальника генштаба ВС Шамарину

      Женщина склонила одноклассниц дочери к проституции

      Россияне оценили качество отечественных лифтов

      Группа «Элемент» объявила ценовой диапазон перед IPO

      Раскрыты подробности о недвижимости задержанного замглавы Генштаба ВС России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше