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14:48, 23 мая 2024Экономика

Главный «ужас Луизианы» оказался под угрозой исчезновения

Nature Communications: болота Луизианы исчезают из-за повышения уровня моря

Фото: Eric Thayer / Reuters

Луизианские болота находятся под угрозой исчезновения из-за повышения уровня моря. К такому выводу пришли сотрудники Корнеллского университета и университета штата Луизиана. Результаты исследования публикует журнал Nature Communications.

В 2016 году ученые зафиксировали сокращение южного тростника — там, где когда-то были его заросли, остались лишь грязевые отмели. Согласно первоначальной версии, к этому привело распространение неинвазивных насекомых. За восемь лет наблюдения, однако, выяснилось, что причина в сочетании экологических стресс-факторов, вызванных климатическим кризисом.

Дельта Миссисипи, где находятся знаменитые болота, прозванные «ужасом Луизианы», затапливается солеными океанскими водами. Из-за этого концентрация кислорода в почве снижается, и растения сложнее переносят экстремальные погодные условия — засухи и ураганы. Вдобавок эти природные явления лишь помогают соленым водам продвигаться внутрь континента.

Ранее символ другого региона мира оказался на грани разрушения из-за перемены климата. Такая судьба может постичь каменных истуканов с острова Пасхи.

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      Виктория Клабукова
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