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11:53, 23 мая 2024Экономика

Статуи на острове Пасхи оказались под угрозой исчезновения

Guardian: статуи на острове Пасхи разрушаются из-за климатического кризиса

Фото: Zhu Yubo / XinHua / Globallookpress.com

Каменным исполинам на острове Пасхи грозит исчезновение из-за климатического кризиса. Об этом пишет Guardian.

Из-за эрозии лица на знаменитых статуях моаи стали терять свои черты — так, на истуканах древнейшего комплекса Аху Тахаи сгладились крылья носа и глазницы, а руки срослись с телом. Горные породы повреждаются из-за экстремальных погодных условий. За последние тридцать лет осадки в регионе стали выпадать гораздо реже, и сильные ливни сменяются долгими периодами засухи. Как поясняют специалисты, изваяния созданы из мягкой вулканической породы — туфа — которая со временем размывается ветром и дождем. Кроме того, десятки статуй сильно пострадали в 2022 году в результате природных пожаров.

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Восстановительные работы после стихийных пожаров финансируются правительством Чили. Из госбюджета выделяются средства на очистку исполинов от лишайника и мха, а также обработку водоотталкивающими средствами. Данная процедура довольно дорогая и осложняется напряженными отношениями между чилийскими властями и местным народом рапануи. Однако, как подчеркивают эксперты, дотации не затрагивают борьбу с эрозией.

Ранее сообщалось о разрушении исторических зданий Лондона из-за экстремальных погодных условий. Причина в уникальной глине в составе почвы, которая реагирует на перемену климата, набухая в дожди и трескаясь в зной.

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      Виктория Клабукова
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