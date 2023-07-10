Лондону предрекли разрушение из-за климата

Bloomberg: исторические здания Лондона разрушаются из-за экстремальных погодных условий

На фоне экстремальных погодных явлений — сухого лета и более влажной зимы — многие исторические здания Лондона начали наклоняться и трескаться. Разрушение домов в британской столице из-за изменения климата предрекли опрошенные Bloomberg эксперты.

Как отмечают специалисты, от последствий глобального потепления страдают здания не только в Лондоне, но и в центральной и юго-восточной частях Великобритании. По словам инженера-геолога Британской геологической службы Ли Джонса, причина в уникальной глине в составе почвы, которая реагирует на погодные изменения и влияет на состояние зданий и дорог. «Чем влажнее становится климат, тем больше глина набухает и расширяется, а чем суше он становится, тем больше она сжимается и трескается», — пояснил эксперт.

По оценкам аналитиков Bloomberg, в 1990 году лишь 20 процентов зданий в Лондоне были в группе риска из-за проседания почвы. В 2030-м доля таких построек вырастет до 43 процентов, а в 2070-м — до 57 процентов. При этом наибольшая вероятность разрушения — в центральной и северной части британской столицы, где преобладает историческая застройка.

Климатический кризис также привел к крупнейшим за несколько десятилетий страховым выплатам. Так, за поданные в 2022 году претензии о возмещении ущерба британские страховщики собираются выплатить 281 миллион долларов, сообщили в Ассоциации страховщиков Великобритании. Многие обращения были связаны с рекордно высокими температурами летом 2022 года, отмечают специалисты.

«Многие дома в Великобритании построены на проседающей глине, и особенно сухая погода может привести к смещению собственности», — допустил менеджер британской компании по оценке убытков имущества Aspray Ltd. Энтони Баддели. Эксперт прогнозирует, что оседание почвы способно сделать большинство домов Лондона непригодными для жилья, так как каждый шестой дом был возведен в 1900-х годах без учета столь высоких температур.

Ранее британским зданиям предрекли массовое обрушение, поскольку они были построены из некачественных материалов. Речь идет об армированном автоклавном ячеистом бетоне — его широко использовали при строительстве одно- и двухэтажных общественных зданий в Британии в 1950-1990 годах. Такой материал легче обычного бетона, менее долговечен и сильнее подвержен разрушению от влаги. На этом фоне возникли опасения, что десятки школ, детских садов, больниц и других строений могут быть повреждены.