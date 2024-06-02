Республиканская партия примет победу Байдена на выборах только при одном условии

Лара Трамп: республиканцы примут победу Байдена при честных и прозрачных выборах

Республиканская партия примет возможную победу президента США Джо Байдена на предстоящих выборах главы государства только при одном условии — если они будут свободными, честными и прозрачными, заявила сопредседатель национального комитета республиканцев и невестка экс-президента США Дональда Трампа Лара. Об этом сообщил CNN.

По данным телеканала, нацкомитет партии делает все возможное, чтобы обеспечить именно такое голосование.

«Конечно примем, если это будут свободные, честные и прозрачные выборы», — подчеркнула она.

Ранее сенатор Алексей Пушков предрек поражение нынешнему президенту Байдену на грядущих выборах главы государства. Он сделал такой вывод на основе последнего опроса Reuters и Ipsos, согласно которому рейтинг политика составляет 36 процентов.

