В США пообещали ответить МУС после ордера на арест Нетаньяху

Конгресс США обсудит законопроект об ответе на действия МУС в отношении Израиля

Конгресс США обсудит законопроект об ответе Международному уголовному суду (МУС), который выдал ордер на арест израильского руководства. Об этом сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон в интервью Fox News.

Он выразил надежду, что его поддержат как республиканцы, так и демократы. Джонсон отметил, что обоим партиям важно вместе послать сигнал международному сообществу, что «злоупотреблениям МУС нельзя позволить продолжаться».

Сейчас ведутся дискуссии по поводу того, как будет выглядеть этот сигнал. До этого Джонсон допускал введение санкций против органа.

20 мая прокурор МУС Ахмад Хан запросил выдачу ордера на арест Биньямина Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта. Суд считает, что они могут нести ответственность за военные преступления Армии обороны (ЦАХАЛ) в ходе боевых действий в секторе Газа и преступления против человечности как минимум с 8 октября 2023 года.