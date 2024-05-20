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22:06, 20 мая 2024Мир

В Конгрессе США заявили о готовности принять меры против МУС

Спикер Джонсон: Конгресс США готов принять меры против МУС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Kaylee Greenlee Beal / Reuters

Конгресс США готов принять любые меры против Международного уголовного суда (МУС), в том числе санкции, в случае выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, его слова приводит РИА Новости.

«Если позволить МУС угрожать руководству Израиля, то руководство нашей страны станет следующим», — пояснил Джонсон.

По его словам, МУС не имеет власти над Израилем и США, а потому их решение является незаконным.

Ранее Нетаньяху отверг обвинения МУС, обвинив гаагского прокурора Карима Хана в антисемитизме. Политик подчеркнул, что ни одно решение любого международного форума или гаагского суда не помешает Израилю победить палестинское движение ХАМАС в секторе Газа.

20 мая Хан запросил выдачу ордера на арест Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал это решение «крахом для мировой судебной системы».

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      Евгений Силаев
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