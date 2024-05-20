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16:49, 20 мая 2024Мир

Президент Израиля высказался об ордере МУС на арест Нетаньяху

Президент Израиля призвал мир осудить ордер МУС на арест премьера Нетаньяху
Ицхак Герцог

Ицхак Герцог. Фото: Reuters

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал «крахом для мировой судебной системы» возможную выдачу ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и призвал мир осудить запрос о его выдаче. Слова израильского лидера приводит ТАСС.

20 мая прокурор МУС в Гааге Карим Хан запросил выдачу ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта.

Карим Хан рассказал, что по данным МУС, государственные лица страны могут нести ответственность за военные преступления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе боевых действий в секторе Газа и преступления против человечности как минимум с 8 октября 2023 года.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху заявил, что выдача ордеров МУС на арест израильских лидеров станет «несмываемым пятном» на правосудии и на самой концепции международного права.

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      Лина Пивоварова
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