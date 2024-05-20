Президент Израиля высказался об ордере МУС на арест Нетаньяху

Президент Израиля призвал мир осудить ордер МУС на арест премьера Нетаньяху

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал «крахом для мировой судебной системы» возможную выдачу ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и призвал мир осудить запрос о его выдаче. Слова израильского лидера приводит ТАСС.

20 мая прокурор МУС в Гааге Карим Хан запросил выдачу ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта.

Карим Хан рассказал, что по данным МУС, государственные лица страны могут нести ответственность за военные преступления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе боевых действий в секторе Газа и преступления против человечности как минимум с 8 октября 2023 года.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху заявил, что выдача ордеров МУС на арест израильских лидеров станет «несмываемым пятном» на правосудии и на самой концепции международного права.