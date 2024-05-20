Нетаньяху обвинил прокурора МУС в антисемитизме

Премьер Израиля Нетаньяху отверг претензии прокурора МУС

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отверг претензии Международного уголовного суда (МУС), обвинив гаагского прокурора Карима Хана в антисемитизме. Видеообращение опубликовано на странице политика в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Нетаньяху убежден, что позиция прокурора, допустившего выдачу ордера на его арест, искажает реальность и направлена не только против премьера и министра обороны, а против всего Израиля.

«Как премьер-министр Израиля, я с отвращением отвергаю сравнение демократического Израиля с убийцами ХАМАС, сделанное прокурором Именно так выглядит новый антисемитизм, который переместился из университетских кампусов на Западе в гаагский суд», — сказал он в видеообращении.

Политик подчеркнул, что ни одно решение любого международного форума или гаагского суда не помешает Израилю победить палестинское движение ХАМАС в секторе Газа.

Ранее Нетаньяху заявил, что ордер на его арест от МУС не способен остановить страну.

20 мая Хан запросил выдачу ордера на арест Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал это решение «крахом для мировой судебной системы».