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18:50, 20 мая 2024Мир

Нетаньяху заявил о неспособности МУС остановить Израиль

Ynet: Нетаньяху заявил, что МУС не способен остановить Израиль

Фото: Amir Cohen / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ордер на его арест от Международного уголовного суда (МУС) не способен остановить страну. Об этом сообщает портал Ynet.

«Это скандал. Он не остановит ни меня, ни нас», — отметил Нетаньяху на совещании партии «Ликуд» в Кнессете.

По данным портала, премьер Израиля также заявил, что «ЦАХАЛ — самая моральная армия в мире, которая сражается исключительно по нормам международного права».

При этом на данный момент Нетаньяху не комментировал действия МУС публично.

20 мая прокурор МУС Карим Хан запросил выдачу ордера на арест Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал это решение «крахом для мировой судебной системы».

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      Елизавета Мытарева
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