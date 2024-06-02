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22:11, 2 июня 2024Мир

Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией

Польша с 4 июня вернет буферную зону на границе с Белоруссией

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией со вторника, 4 июня. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

Уточняется, что буферная зона будет охватывать Гайновский и Белостокский районы. В 26 точках зоны будет действовать особый режим. В частности, запрет на приближение к границе ближе чем на двести метров.

По словам политика, восстановление буферной зоны необходимо для «обеспечения лучшей защиты границы и повышения безопасности сотрудников».

14 мая премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не будет принимать нелегальных мигрантов в соответствии с принятым Европейским советом «Пактом о миграции».

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      Юлия Мискевич
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