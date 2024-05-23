Певица Бритни Спирс изъявила желание увеличить ягодицы инъекциями

Американская певица Бритни Спирс заявила о намерении изменить размер ягодиц. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя исполнительница поделилась серией снимков, на которых она позирует обнаженной на пляже. На размещенных в соцсети кадрах видно, что волосы знаменитость собрала в небрежный пучок, а из аксессуаров предпочла солнцезащитные очки и колье.

В описании к посту Спирс изъявила желание увеличить ягодицы посредством косметологической процедуры. «Мне пришлось приподняться, чтобы ягодицы выглядели лучше. Думаю, что мне следует сделать инъекции для увеличения», — высказалась певица под фотографиями.

Ранее Спирс приспустила прозрачную юбку на новом видео.