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19:34, 23 мая 2024Ценности

Бритни Спирс изъявила желание увеличить ягодицы

Певица Бритни Спирс изъявила желание увеличить ягодицы инъекциями

Фото: Ethan Miller / Reuters

Американская певица Бритни Спирс заявила о намерении изменить размер ягодиц. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя исполнительница поделилась серией снимков, на которых она позирует обнаженной на пляже. На размещенных в соцсети кадрах видно, что волосы знаменитость собрала в небрежный пучок, а из аксессуаров предпочла солнцезащитные очки и колье.

В описании к посту Спирс изъявила желание увеличить ягодицы посредством косметологической процедуры. «Мне пришлось приподняться, чтобы ягодицы выглядели лучше. Думаю, что мне следует сделать инъекции для увеличения», — высказалась певица под фотографиями.

Ранее Спирс приспустила прозрачную юбку на новом видео.

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      Карина Черных
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