Бритни Спирс приспустила прозрачную юбку на новом видео

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась новым откровенным видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя певица предстала перед камерой в наряде, состоящем из прозрачного корсета и юбки длины макси. Верхние части изделий были оформлены сияющей аппликацией серебристого цвета. На протяжении всего ролика знаменитость приспускала с бедер юбку и сжимала руками грудь, демонстрируя зрителям отсутствие нижнего белья.

«Играю в шахматы и верю, что королева знает дорогу. Должна ли она честно победить короля?» — подписала звезда пост, который набрал более 39 тысяч лайков.

В марте Бритни Спирс снялась без одежды во время отпуска и показала фото фанатам. Тогда певица опубликовала снимок, на котором предстала полностью обнаженной.